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تعاملاته بالملايين.. ضبط مدير بنك لاتهامه بالاتجار في العملة بالجيزة

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تعاملاته بالملايين.. ضبط مدير بنك لاتهامه بالاتجار في العملة بالجيزة تعاملاته بالملايين.. ضبط مدير بنك لاتهامه بالاتجار في العملة بالجيزة

مصراوي Masrawy

11:44 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير فرع أحد البنوك الشهيرة سابقا لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الجيزة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير فرع أحد البنوك "سابقاً" مقيم بالجيزة باستغلال وظيفته في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حسابات بعض عملاء البنك وتنفيذ عمليات إيداع وسحب على تلك الحسابات دون علم أصحابها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون محققاً بذلك أرباح لشخصه بالمخالفة للقانون.

وبلغ حجم تعاملات المذكور نحو 118 ألف يورو أوروبي- 140 ألف دولار أمريكي- 10 مليون جنيه مصري. . و

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه.

بمواجهته أقر بصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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