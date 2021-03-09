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"ليست شقة سكنية".. تفاصيل عن محل واقعة التحرش بطفلة في المعادي

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"ليست شقة سكنية".. تفاصيل عن محل واقعة التحرش بطفلة في المعادي "ليست شقة سكنية".. تفاصيل عن محل واقعة التحرش بطفلة في المعادي

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب ـ محمود الشوربجي:

أكد مصدر أمني أن الكاميرات التي التقطت المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عمارة بميدان الحرية بالمعادي، ليست شقة سكنية وإنما معمل تحاليل طبية.

وتابع المصدر، أن السيدتين اللتين أنقذتا الطفلة ودفعتا المتهم للهروب من محل الواقعة، إحداهما عاملة بالمكان، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل الآن على سرعة ضبطه لإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي؛ أن الضحية من الأطفال المتسولين، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعاءها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

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