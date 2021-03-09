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التحريات تكشف تفاصيل "التحرش بطفلة المعادي"

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التحريات تكشف تفاصيل "التحرش بطفلة المعادي" التحريات تكشف تفاصيل "التحرش بطفلة المعادي"

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي؛ أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة. وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

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