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التحريات عن "متحرش المعادي": المجني عليها من الأطفال المتسولة بالشوارع

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التحريات عن "متحرش المعادي": المجني عليها من الأطفال المتسولة بالشوارع التحريات عن "متحرش المعادي": المجني عليها من الأطفال المتسولة بالشوارع

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي؛ أن الضحية من الأطفال المتسولة بالشوارع وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة..


وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

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