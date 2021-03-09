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الأصفر الشمسي يسطع في سماء الموضة

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الأصفر الشمسي يسطع في سماء الموضة الأصفر الشمسي يسطع في سماء الموضة

مصراوي Masrawy

07:00 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

(د ب أ)-
يسطع الأصفر الشمسي في سماء الموضة النسائية في ربيع/صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الأصفر الشمسي يزين هذا الموسم الفساتين والسراويل والتنانير والحقائب والأحذية ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مَن ترغب في إطلالة هادئة يمكنها تنسيق الأصفر الشمسي مع الأسود أو البيج أو الكريمي، أو يمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزهو بالأصفر الشمسي كحقيبة أو حذاء.

أما مَن ترغب في إطلالة جريئة تأسر الألباب، فيمكنها اللجوء إلى الإطلالة الكاملة بالأصفر الشمسي أو تنسيق الأصفر الشمسي مع البرتقالي.

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