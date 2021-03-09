أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021 -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد -
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا -
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو -
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تمنح الفنزويليين وضع حماية مؤقت لمدة 18 شهرا

Print
الولايات المتحدة تمنح الفنزويليين وضع حماية مؤقت لمدة 18 شهرا الولايات المتحدة تمنح الفنزويليين وضع حماية مؤقت لمدة 18 شهرا

مصراوي Masrawy

03:49 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال مسؤول حكومي أمريكي ، الإثنين ، إن واشنطن تخطط لمنح تصاريح إقامة مؤقتة للفنزويليين الذين فروا إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن الوزير أليخاندرو مايوركاس يصنف فنزويلا في وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا حتى سبتمبر 2022.

وسيسمح ذلك للمواطنين الفنزويليين، والأشخاص الذين ليس لديهم جنسية والذين أقاموا في فنزويلا مؤخرا - والذين يعيشون حاليا في الولايات المتحدة بتقديم طلبات أولية لينطبق عليهم ذلك الوضع إذا استوفوا متطلبات التأهل لذلك.

كما يسمح أيضا للأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع بالعمل في البلاد. وتقدر حكومة الولايات المتحدة أنها ستحصل على حوالي 320 ألف طلب.

وقال مايوركاس: "تكشف الظروف المعيشية في فنزويلا عن دولة في حالة اضطراب، وغير قادرة على حماية مواطنيها".

وأوضح مسؤول آخر ايضا أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد على فنزويلا.

وقال المسؤول: "علينا الاعتراف هنا بأن العقوبات أحادية الجانب على مدى السنوات الأربع الماضية لم تنجح في تحقيق نتيجة انتخابية في البلاد".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

شبكة عيون الإخبارية