وزيرا خارجية قبرص وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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قبرص - (أ ش أ)

يلتقي وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان صحفي أصدرته مساء الاثنين، أنه من المقرر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية بين قبرص وإيطاليا والقضايا ذات الاهتمام الأوروبي بشكل عام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا في البداية يعقبه محادثات موسعة بمشاركة مسؤولين من الجانبين، وستتاح لخريستودوليدس الفرصة لإطلاع نظيره الإيطالي على آخر التطورات في المشكلة القبرصية في ضوء مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي تهدف إلى استئناف المفاوضات من أجل تسوية القضية القبرصية على أساس اتحاد ثنائي الطائفتين.