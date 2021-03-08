أخبار عاجلة

انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
استعدوا للامتحانات فى رمضان وزارة التعليم تكشف حقيقة تعليق الدراسة ..و تعلن مواعيد امتحانات الفصل -
عمر عاشق كرة القدم.. تحدى سخرية الناس وأمنية حياته يشوف محمد صلاح -
ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما -
إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة -
"مكس" أكشن ودراما وجريمة بطريقة جديدة مع رامى مالك ودينزل واشنطن في The Little Things -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فتح ترحب بتوجيه دعوة لاستكمال مباحثات الفصائل الفلسطينية

Print
فتح ترحب بتوجيه مصر دعوة لاستكمال مباحثات الفصائل الفلسطينية فتح ترحب بتوجيه دعوة لاستكمال مباحثات الفصائل الفلسطينية

مصراوي Masrawy

10:32 م الإثنين 08 مارس 2021

رام الله - (د ب أ)

رحبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الاثنين، بتوجيه دعوة لاستكمال مباحثات الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحثت اللجنة المركزية خلال اجتماع عقدته في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد في مايو المقبل.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي عقب الاجتماع بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)، أن فتح "ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة".

وشددت على "حرص فتح على إنجاح هذا الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني".

واستضافت مصر منتصف الشهر الماضي اجتماعات للفصائل الفلسطينية انتهت بالتوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ 15 عاما.

ومن المقرر أن تبحث الجولة الثانية من المباحثات بين الفصائل في القاهرة آليات إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

في سياق أخر ،رحبت اللجنة المركزية لحركة فتح بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي في الوضع في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن القرار "يعزز الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العنصرية".

وبهذا الصدد أكد عباس على أهمية قرار الجنائية الدولية في تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

واعتبر عباس أن القرار "بمثابة إنجاز لقيم الحق والعدالة والحرية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني".

وفي الشأن السياسي، جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أهمية العمل مع الأطراف الدولية كافة والمنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

شبكة عيون الإخبارية