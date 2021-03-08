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كندا تعلن يوم 11 مارس يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى ضحايا كورونا

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كندا تعلن يوم 11 مارس يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى ضحايا كورونا كندا تعلن يوم 11 مارس يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى ضحايا كورونا

مصراوي Masrawy

10:32 م الإثنين 08 مارس 2021

نيويورك - (د ب أ)

أعلنت كندا يوم 11 مارس يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى الأشخاص الذين فارقوا الحياة إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم الاثنين في أوتاوا، وفقًا لبيان: "في هذا اليوم، أدعو جميع الكنديين للانضمام معًا لإحياء ذكرى من فقدناهم، والأشخاص الذين تركوهم وراءهم".

وتابع "سنذكر أيضا كل من تأثر بكوفيد-19 ونشيد بكل أولئك الذين يواصلون العمل الجاد ويقدمون تضحيات رائعة في معركتنا ضد الفيروس".

وسجلت كندا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة، نحو 900 ألف إصابة بالفيروس، فضلا عن 22 ألف حالة وفاة.

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