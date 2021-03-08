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ولي العهد السعودي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الوثيقة بين البلدين

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ولي العهد السعودي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الوثيقة بين البلدين ولي العهد السعودي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الوثيقة بين البلدين

مصراوي Masrawy

10:18 م الإثنين 08 مارس 2021

الرياض - (أ ش أ):

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعاصمة الرياض اليوم الاثنين، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، فيما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة السفير لدى المملكة.

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