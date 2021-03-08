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"قومي المرأة" يشكر لتوجيهه بالاستعانة بالمرأة في مجلسي القضاء الأعلى والدولة

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"قومي المرأة" يشكر السيسي لتوجيهه بالاستعانة بالمرأة في مجلسي القضاء الأعلى والدولة "قومي المرأة" يشكر لتوجيهه بالاستعانة بالمرأة في مجلسي القضاء الأعلى والدولة

مصراوي Masrawy

10:17 م الإثنين 08 مارس 2021

كتبت - نور العمروسي:

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، لإصداره توجيهات اليوم للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته اليوم الاثنين - عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، قائلة "هذا أجمل خبر في اليوم العالمي للمرأة، وتوجيهات الرئيس اليوم تعد كسرا للحاجز الزجاجي للمرأة المصرية في مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، ومكتسبا جديدا يضاف إلى العديد من مكتسبات المرأة المصرية التي تحققت لها في عهدها الذهبي في ظل وجود إرادة سياسية دائما وأبدا منصفة للمرأة المصرية".​

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