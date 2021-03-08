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بايدن: سأوقع على حزمة الإغاثة المتعلقة بمعالجة آثار كورونا بمجرد وضعها على مكتبي

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بايدن: سأوقع على حزمة الإغاثة المتعلقة بمعالجة آثار كورونا بمجرد وضعها على مكتبي بايدن: سأوقع على حزمة الإغاثة المتعلقة بمعالجة آثار كورونا بمجرد وضعها على مكتبي

مصراوي Masrawy

10:08 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن سيوقع على حزمة الإغاثة المتعلقة بمعالجة آثار والبالغة 1.9 تريليون دولار بمجرد الحصول عليها.

وعن توقيت التوقيع على مشروع القانون المُشار إليه، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أضاف بايدن أنه سيكون "بمجرد أن أحصل عليها"، فيما توقعت "سي إن إن" بأن يكون التوقيع يوم الأربعاء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد قالت في وقت سابق اليوم الإثنين إن المسؤولين مستمرون في التواصل مع الأعضاء في الكونجرس حتى الآن.

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