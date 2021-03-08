هيئة صحية أمريكية تسمح بالتجمعات الصغيرة لمن تلقوا لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ)

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، إنه يمكن تبادل الزيارات بين الأمريكيين في تجمعات داخلية صغيرة، دون ارتداء أقنعة الوجه(الكمامات) أو التباعد الاجتماعي، بمجرد تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس" عن الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قولها: "يمكنك زيارة أجدادك إذا تم تطعيمك وتطعيمهم كذلك".

ويبدو الأمر أكثر تعقيداً عندما يختلط الأشخاص الذين تم تطعيمهم مع الأشخاص غير المطعّمين. وقالت إن الذين يتم تطعيمهم يمكنهم الانضمام بأمان إلى التجمعات الصغيرة إذا كان الأشخاص غير المطعمين معرضين بشكل اقل لخطر الإصابة بمرض خطير. وتظل خطوات التخفيف مثل الأقنعة أو قضاء الوقت في الهواء الطلق ضرورية إذا كان الأمر يتعلق بالأشخاص الضعفاء.

وقالت والينسكي "لقد بدأنا نتحول الى منعطف". وقد تم تطعيم أكثر من 31 مليون أميركي بشكل كامل، وتلقى 59 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل. وقال الرئيس بايدن إنه ستكون هناك جرعات كافية متاحة بحلول منتصف مايو المقبل لتطعيم كل شخص أمريكي بالغ.

ولا يزال هناك خطر صغير من أن ينقل الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرض (كوفيد-19)، وقالت والينسكي إن الأبحاث جارية بهذا الشأن.