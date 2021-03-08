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مستشفى صبيا ينجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة مباشرة في البطن وتوقف القلب

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مستشفى صبيا ينجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة مباشرة في البطن وتوقف القلب مستشفى صبيا ينجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة مباشرة في البطن وتوقف القلب
أجرى جراحة طارئة تم من خلالها ترميم الإصابات التي تعرض لها وإيقاف النزيف

مستشفى صبيا ينجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة مباشرة في البطن وتوقف القلب

قالت صحة جازان إن فريقًا طبيًا بمستشفى صبيا نجح بحمد الله في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة مباشرة في البطن ما تسببت في توقف القلب، حيث أُجريت له عملية جراحية ناجحة استغرقت ثلاث ساعات.

وأبانت أن الشاب تعرض لإصابة في الشريان الأورطي البطني والوريد الأجوف وكذلك إصابة الأمعاء الدقيقة وحدوث نزيف شديد للدم مع توقف القلب مرتين، وبعد نجاح الإنعاش الرئوي، تقرر إجراء عملية جراحية طارئة تم من خلالها ترميم الإصابات التي تعرض لها وإيقاف النزيف.

وبعدها تم تنويمه في قسم العناية المركزة ومتابعة حالته الصحية، حيث ظهرت نتائج تحسنها عقب أسبوعين، ومن ثم تقرر نقله إلى قسم التنويم ومتابعته من قِبل الفريق الطبي، إلى أن غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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