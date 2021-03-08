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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 40 ألف عداد من طلبات التحول من الممارسة

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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 40 ألف عداد من طلبات التحول من الممارسة مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 40 ألف عداد من طلبات التحول من الممارسة

مصراوي Masrawy

10:00 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء ، إن عدد الطلبات التي تقدم بها مواطنون عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، بلغ حتى الآن مليون و172 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة للعدادات الكودية.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن عدد الوحدات السكنية بلغت 2 مليون و350 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن إجمالي المعاينات بلغ 20 ألف معاينة حتى الآن.

وأكد المصدر أن عدد العدادات التي تم تركيبها 40 ألف عداد حتى الآن، مؤكدًا أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل إجراء المعاينات والمقايسات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد وتركيب العداد الكودي.

في سياق متصل، نفى المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما تردد عن وجود نقص في العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح عفيفي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن البعض يعتقد أن اعتماد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على المنتج المحلي، ورفضه استيراد العدادات من الخارج تسبب في تأخير تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، وهذا الكلام بعيد تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بها رصيد كافي من العدادات مسبقة الدفع تكفي لسداد جميع الطلبات التي وردت لها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

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