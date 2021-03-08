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حزب المؤتمر يطالب بصرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل فوري

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حزب المؤتمر يطالب بصرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل فوري حزب المؤتمر يطالب بصرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل فوري

مصراوي Masrawy

09:23 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

انتقد حزب المؤتمر، عدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حرب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن دخول هذا المشروع الرئاسي العملاق في دوامة الروتين يهدد أحلام ملايين الشباب الذين لبوا دعوة الرئيس لتنمية مهاراتهم ويوقف ضخ جيل جديد من القيادات الشابة المدربة في شرايين الجهاز الحكومي

وأضاف صميدة في بيان له، اليوم الاثنين، أن تأخر صرف المستحقات المالية بالتأكيد لا يعبر عن تناغم ، مع طموح وفكر الرئيس الذي تبنى مشروع الاستثمار في عقول الشباب.

ودعا رئيس الحزب وزير المالية لصرف كافة المستحقات المتأخرة للأكاديمية فورًا حتى تتمكن من آداء رسالتها.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ قرار إنشائها في أغسطس 2017 وبداية العمل الفعلي في يونيو 2018 وحتى الآن قدمت 117 برنامجًا تدريبيًا لإجمالي 9362 متدربًا.

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