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تثير الغبار وترفع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تبدأ الثلاثاء

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تثير الغبار وترفع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تبدأ الثلاثاء تثير الغبار وترفع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تبدأ الثلاثاء

مصراوي Masrawy

09:17 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بداية من الثلاثاء، بانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد يعمل على استثارة الغبار، وترتفع معه درجة الحرارة، لكنها سرعان ما تنخفض يوم الخميس وتبقى هذه الموجات سمة الفترة المقبلة، لذا يرجى عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس؛ لأنها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقًا.

وأضافت الصفحة الرسمية للهيئة أن هناك فرقًا بين ظاهرتي "الرمال" من ناحية و"الأتربة" من ناحية أخرى.

وأضافت الهيئة أن هناك فرقًا بين ظاهرة الرمال وظاهرة التراب، ففي الأخيرة لا يتعدى قطر ذرة الغبار 0.1 ملليمترا، ويكون مثل هذا الغبار تحت رحمة الرياح دائمًا حتى المعتدلة منها، يثور ويعلو في الجو عندما تصل سرعة الريح 15 كم في الساعة.

وقالت الهيئة إن ثوران الرمال والغبار في له عدة أسباب منها:

1- اقتراب الانخفاضات الجوية النشطة العميقة.

2- مرور الجبهات الباردة في مؤخرة الانخفاضات.

3- هبوب رياح شمالية شرقية.

ففي الحالة الأولى عندما يقترب انخفاض عميق من شواطئ مصر يزداد تدرج الضغط حدة، فتثور الرياح الجنوبية، وتحمل معها الرمال من الصحراء وتقذف بها على محافظات الدلتا والساحل وتتعذر معها الرؤية الأفقية فتعم الساحل الغربي لنعومة الرمل هناك الذي لا يتعدى قطر بعضه جزءًا من 200 من الملليميتر.

ولذا يثور بمجرد ما تتعدى سرعة الريح الصحراوي 15 كم/ساعة كما سبق ذكره، ويبلغ عدد أيام ذلك 45 يومًا كل عام يخص الشتاء منها النصف والربيع 10، والصيف 6 والخريف 4 تقريبًا.

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