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التوسع في توصيل الغاز للمنازل.. رئيس "طاقة البرلمان" يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء

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التوسع في توصيل الغاز للمنازل.. رئيس "طاقة البرلمان" يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء التوسع في توصيل الغاز للمنازل.. رئيس "طاقة البرلمان" يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء

مصراوي Masrawy

07:54 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

كشف النائب حسام الدين صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مسقبل وطن، واصفًا اللقاء بـ"الإيجابي" والمهم خاصة أن رئيس الوزراء استمع بكل اهتمام لجميع اقتراحات ورؤى أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان حول كل ما يتعلق بقطاعات البترول والطاقة والكهرباء والبيئة.

وقال "عوض الله" في تصريحات له مساء اليوم، إنه أكد لرئيس الوزراء أهمية إعطاء أولوية كبيرة لملفات الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستكشاف عن المنتجات البترولية من خلال إعداد منظومة قانونية لصياغة هذه الاتفاقيات، بما يكفل القضاء على بعض المشكلات التي ظهرت خلال الـ4 سنوات الماضية، وأيضًا الاهتمام بملف توصيل الغاز الطبيعي لجميع الوحدات السكنية لوقف استيراد أنابيب البوتاجاز التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة.

وقال النائب: "أكدت للدكتور مدبولي خطة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فيما يتعلق بملف الكهرباء وضرورة الإسراع في تحسين شبكات نقل الكهرباء واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتجاه نحو تصدير الكهرباء والإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح في كل ما يتعلق بملفات الربط الكهربائي، وإعطاء أولوية للربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية والإسراع أيضًا في تشغيل وتركيب العدادات الكودية للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والقضاء على ظاهرة القراءة الجزافية لبعض عدادات الكهرباء طبقًا لما يطرحه أعضاء البرلمان من مشكلات في هذا الصدد تصل إليهم من أبناء وجماهير دوائرهم الانتخابية".

وقال النائب "عوض الله" إنه طلب خلال هذا اللقاء بالاهتمام بالمحميات الطبيعية والقضاء على مشكلات الصيادين بصفة عامة وصيادي البحر الأحمر بصفة خاصة والتوسع في إنشاء المزيد من مشروعات ومصانع تدوير القمامة على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق هدفين رئيسيين الأول استغلال القمامة في مشروعات، والثاني خلق الآلاف من فرص العمالة للعمل داخل هذه المشروعات.

وكشف النائب عن أن المهندس أشرف رشاد وجّه الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تدوين جميع ملاحظات واقتراحات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتأكيده أن رئيس الوزراء هو الوحيد من الحاضرين للاجتماع الذي حرص على متابعة وتدوين كل ما دار من مناقشات داخل هذا الاجتماع، مؤكدًا ثقته التامة في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيستجيب لجميع الاقتراحات والتوصيات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.

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