أخبار عاجلة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى -
من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة -
من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان -
من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا -
أسرة الفنان شفيق جلال في ضيافة #من_مصر -
من مصر | انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات تحت رعاية الرئيس السيسي -
من مصر | اللهم بلغنا رمضان.. غدا الأحد أول أيام شهر شعبان -
من مصر | الديناميت يكتب نهاية عقار فيصل المخالف -
من مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية -
من مصر | إرشادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا مع عودة الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بهجوم معاكس .. "الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف

Print
بهجوم معاكس .. "الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف بهجوم معاكس .. "الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في الجوف
مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا

بهجوم معاكس ..

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء بالمنطقة العسكرية السادسة العميد أحمد عبدالله، أن قوات الجيش شنت هجومًا معاكسًا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة في جبهة النضود، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع عقب معارك عنيفة بين الجانبين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها، وأن المعارك والغارات الجوية؛ أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

ومن ناحية أخرى، بيّن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي تكبّدت أيضًا خسائر مادية أخرى بنيران مدفعية الجيش، التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، مستهدفًا آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء

حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء

شبكة عيون الإخبارية