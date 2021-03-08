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30 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

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30 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات 30 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

مصراوي Masrawy

08:33 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارًا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

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