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حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

مصراوي Masrawy

08:25 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عاملين، وتمكنوا من سرقة إحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق بأسلوب كسر الباب.

بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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