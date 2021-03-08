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يستجيب لحالة الشاب محمد جمال ويوجّه بسرعة علاجه

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السيسي يستجيب لحالة الشاب محمد جمال ويوجّه بسرعة علاجه يستجيب لحالة الشاب محمد جمال ويوجّه بسرعة علاجه

مصراوي Masrawy

07:38 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

استجاب الرئيس عبدالفتاح ، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال، الذي يعاني من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسي بسرعة علاج الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وكانت والدة الشاب محمد جمال "آمال فرج" ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، بعلاج ابنها الذي لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصري".

وتابعت: "ابني نفسه يمشي ويبقى له أصحاب، وقابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدني بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة".

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مصراوي Masrawy

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