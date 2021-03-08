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تحت قيادة الوطني " المحمدي ".. الأخضر يواصل تحضيراته لكأس آسيا

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تحت قيادة الوطني

أجرى السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي ،غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب نادي التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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