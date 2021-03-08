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أمانة المدينة المنورة تعتمد "مخطط الإعلانات الخارجية"

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أمانة المدينة المنورة تعتمد "مخطط الإعلانات الخارجية" أمانة المدينة المنورة تعتمد "مخطط الإعلانات الخارجية"
بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وواضحة لكل المستثمرين

أمانة المدينة المنورة تعتمد

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة مخطط الإعلانات الخارجية في المدينة؛ تفعيلاً لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن .

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أن المخطط الإعلاني تضمن تصميم هوية إعلانية خاصة بالمدينة المنورة صُممت بأسلوب يعكس النمط العمراني فيها، حيث يغلب عليها الطابع الهندسي والزخارف الإسلامية المستلهمة من المسجد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وواضحة لكل المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية من خلال خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى إضافة بُعد جمالي للمدينة المنورة من خلال وسائل مميزة ذات تقنية عالية وعدم تشويهها بصريّاً بالانتشار المفرط للوحات الإعلانية.

وتضمّن المخطط الإعلاني تضمين عناصر المدن الذكية للوسائل الإعلانية، وتمكين عدد من الوسائل والشرائح الإعلانية الجديدة لمواكبة التطور في مجال الإعلانات الخارجية، وتلبية احتياج السوق الإعلاني، مثل الشاشات على المباني، واللوحات على حافلات النقل العام، وسيارات الأجرة، والأراضي البيضاء، والتغليف الإعلاني على مبانٍ تحت الإنشاء، والإعلانات الموسمية.

واشتمل المخطط المعتمد على ثماني فرص استثمارية في الإعلانات الخارجية ستطرح خلال الفترة القادمة، ومن المقرر طرح الفرصة الأولى خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م بمشيئة الله.

وستتولى شركة المقر للتطوير والتنمية (الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة) إدارة محفظة الإعلانات الخارجية في المدينة المنورة، من خلال الدخول في شراكات نوعية مع القطاع الخاص.

ويمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" والتسجيل بالبوابة، ووضع فرص "الإعلانات الخارجية" ضمن قائمة اهتمامات المستثمر ليتم إشعاره بالفرص الاستثمارية عند طرحها للمنافسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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