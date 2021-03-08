بابا الفاتيكان يعود من العراق وينتقد معاملة النساء

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الفاتيكان - (د ب أ)

خلال رحلة العودة من بغداد، استعرض بابا الفاتيكان فرنسيس رحلته للعراق التي استغرقت أربعة أيام وانتقد معاملة النساء.

وهبطت الطائرة التي تقل وفد الفاتيكان والذي تم تطعيمه ضد كوفيد-19 وأكثر من 70 صحفيًا في روما بعد ظهر اليوم الاثنين.

وخلال حديثه للصحفيين أثناء الرحلة، ندد البابا، بمعاملة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم الاثنين.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية إنه لم يستطع تصديق الأمر عندما عرضت عليه قوائم نساء عرضن للبيع، تمامًا كما فعل تنظيم داعش الإرهابي مع الإيزيديات .

وقال إن الاتجار بالبشر يحدث في كل مكان وكذلك في وسط أوروبا. في روما، التقى بنساء تعرضن للاستغلال وسوء المعاملة.

وأشار البابا الأرجنتيني إلى أن "النساء أكثر شجاعة من الرجال ، هذا هو الحال".

وقال البابا إن البرنامج الضيق للرحلات عبر العراق كان مرهقًا له.

وتابع أن أنقاض دور العبادة في مدينة الموصل، التي دمرت خلال الحرب ضد تنظيم داعش، والاجتماع مع أعلى رجل دين شيعي في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، ترك انطباعا كبيرا عليه.

وقال فرنسيس إن الاجتماع مع المرجع الديني الأعلى للشيعة كان "جيدا من الناحية الروحانية". وأضاف أن السيستاني كان رجلا حصيفا وحكيما ومحترما للغاية في الاجتماع الذي جرى خلف أبواب مغلقة في مدينة النجف بجنوب العراق.