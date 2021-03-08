أخبار عاجلة

مستشفى بالأردن: توقيف مسؤولين بسبب وفاة مصابين بكورونا بعد انقطاع الأكسجين -
أبحاث ستاندرد تشارترد تلحظ الثقة المتواصلة بالنمو خارج الأسواق المحلية بين الشركات الأوروبية والأمريكية -
وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يعود من العراق وينتقد معاملة النساء

Print
بابا الفاتيكان يعود من العراق وينتقد معاملة النساء بابا الفاتيكان يعود من العراق وينتقد معاملة النساء

مصراوي Masrawy

06:02 م الإثنين 08 مارس 2021

الفاتيكان - (د ب أ)

خلال رحلة العودة من بغداد، استعرض بابا الفاتيكان فرنسيس رحلته للعراق التي استغرقت أربعة أيام وانتقد معاملة النساء.

وهبطت الطائرة التي تقل وفد الفاتيكان والذي تم تطعيمه ضد كوفيد-19 وأكثر من 70 صحفيًا في روما بعد ظهر اليوم الاثنين.

وخلال حديثه للصحفيين أثناء الرحلة، ندد البابا، بمعاملة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم الاثنين.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية إنه لم يستطع تصديق الأمر عندما عرضت عليه قوائم نساء عرضن للبيع، تمامًا كما فعل تنظيم داعش الإرهابي مع الإيزيديات .

وقال إن الاتجار بالبشر يحدث في كل مكان وكذلك في وسط أوروبا. في روما، التقى بنساء تعرضن للاستغلال وسوء المعاملة.

وأشار البابا الأرجنتيني إلى أن "النساء أكثر شجاعة من الرجال ، هذا هو الحال".

وقال البابا إن البرنامج الضيق للرحلات عبر العراق كان مرهقًا له.

وتابع أن أنقاض دور العبادة في مدينة الموصل، التي دمرت خلال الحرب ضد تنظيم داعش، والاجتماع مع أعلى رجل دين شيعي في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، ترك انطباعا كبيرا عليه.

وقال فرنسيس إن الاجتماع مع المرجع الديني الأعلى للشيعة كان "جيدا من الناحية الروحانية". وأضاف أن السيستاني كان رجلا حصيفا وحكيما ومحترما للغاية في الاجتماع الذي جرى خلف أبواب مغلقة في مدينة النجف بجنوب العراق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

اليوم.. دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

شبكة عيون الإخبارية