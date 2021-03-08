"العربية للتصنيع" و"تنمية الصعيد" توقعان بروتوكول تعاون في المجالات التنموية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

وقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بروتوكولًا للتعاون المشترك في شتي المجالات التنموية، خصوصًا ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد التراس تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بهذا التعاون والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد، والذي سيسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات والمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن "العربية للتصنيع" تضع كل طاقاتها التصنيعية وإمكاناتها التكنولوجية لتعزيز عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية وتدريب الكوادر البشرية بمحافظات ومدن الصعيد.

وأضاف التراس أن مجالات التعاون تتضمن شتى المجالات الصناعية والتكنولوجية لتنمية إقليم الصعيد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية في المجالات التنموية المتعلقة بالمشروعات الصناعية المرتبطة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بمجالات التنمية الصناعية, بالتعاون مع الخبرات في مجال صناعة الإلكترونيات والتحول الرقمي والعمل بالطاقة النظيفة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع حرص الهيئة على التعاون لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتطويرها وإنشاء مصانع جديدة وتدريب الكوادر البشرية من خلال المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وفتح فرص عمل جديدة لأبنائه.



وأشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة والسرعة في التنفيذ وفقًا لمستويات الجودة العالمية.

وكشف اللواء سامي الشناوي عن أن توقيع بروتوكول التعاون مع العربية للتصنيع سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على خطط التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وأشار الشناوي إلى حرص هيئة تنمية الصعيد على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لدراسات وأبحاث علمية؛ لضمان نجاح المشروعات، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لسرعة التنفيذ لمجالات التعاون؛ خصوصًا في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، بما يحقق التنمية المستدامة بمدن ومحافظات الصعيد.

وتوجه وفد هيئة تنمية الصعيد لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات "العربية للتصنيع"؛ ومنها الشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب ومشروع الصوب الزراعية؛ حيث أبدوا إعجابهم بخطوط الإنتاج التي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميًّا، واطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع؛ لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقًا لآليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.