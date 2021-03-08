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في يومها العالمي.. مايا مرسي: المرأة هي القدوة في تحمل ظروف جائحة كورونا

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في يومها العالمي.. مايا مرسي: المرأة هي القدوة في تحمل ظروف جائحة كورونا في يومها العالمي.. مايا مرسي: المرأة هي القدوة في تحمل ظروف جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

05:35 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- مصراوي:
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة في ظروف جائحة كورونا، تحملت ظروفا لم يشهدها العالم منذ عقود، وكانت القدوة والنموذج في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة وفي العمل وفي خدمة الوطن.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، في كلمة عبر "الفيسبوك" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، التحية والتقدير لكل امرأة حول العالم بهذه المناسبة، قائلة "أقدم كل التحية والتقدير لكل امرأة تنسج تاريخ أوطانها"، وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية تجدد التزامها بمواصلة العمل ودعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متساو في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضافت "المرأة سر القوة وسر البناء والنهضة رمز النضال والتحدي، والأمن والسلام، المرأة هي الحياة، موجهة رسالة للمرأة بأن تكون قوية، ناجحة، شجاعة، طموحة، قائدة، حازمة، وحاسمة، وواثقة في ذاتها وقدراتها، فهى شريك رئيسي في البناء والتنمية"، وأعربت عن تمنياتها بأن نحتفل العام المقبل بمزيد من الحقوق التي تحصل عليها المرأة حول العالم.

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مصراوي Masrawy

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