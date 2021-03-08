سعفان يبحث مع "التأمين الاجتماعي" توفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة التعاون من أجل خدمة فئة العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى خلال الفترات القليلة الماضية في ظل جائحة كورونا كل الاهتمام لها لتوفير حياة كريمة وتلبية احتياجاتها وشمولها ضمن مظلة التأمين والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل خدمة تلك الفئة.

وأوضح الوزير أن فئة العمالة غير المنتظمة ترتزق أجرها وقوت يومها على فترات متقطعة، ويمكن التعامل معها وتحويلها لعمالة منتظمة إذا ما تم وضع آلية تنظيمية بين الجهات المعنية بخدمتها، مشيرا إلى أنه في إطار ذلك قامت الوزارة بعمل وثيقة تأمين تكافلي على الحياة لتلك الفئة توفر تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه تقدم للعامل غير المنتظم وصغار الصيادين في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تحملت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة تكاليف إصدارها ، لتوفير الأمان لتلك الفئة ولأسرهم.

ولفت الوزير إلى العلاقة الطيبة التي تجمع بين وزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الاجتماعي ، حيث تبلورت في اتفاقيات وبروتوكولات عمل مشتركة ، وموضوعات عمل مشتركة تسهل من عمل القطاع غير الرسمي وتوضح سبل الرقابة على المنشآت في تطبيقها لأحكام القوانين المعمول بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة في تعاملها مع المواطنين تحتاج للاستعلام عن الموقف التأميني للمواطن للتأكد من استحقاق للخدمة من عدمه قبل تقديمها، وكذا متابعة العمال الذين يتم ترشيحهم للعمل بالمنشآت من شمولهم تحت المظلة التأمينية ، كما يمكن متابعة الموقف التأميني.

من جانبه وجه جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي الشكر للوزير على جهود الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون المشترك مع الوزارة في كافة أمور عملها، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين.

وحول الحد الأدنى للمعاش في قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذي بدء العمل به اعتبارا من يناير 2021، أشار رئيس الهيئة إلى أن الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون عند بلوغ سن الـ60 هو 900 جنيه ، لمن قضى مدة 20 عاماً في خدمة صاحب عمل ، أما ما دون هذه الفترة لا يستحق معاش إلا باستكمال المدة، ولا يشترط قضاء المدة لدى صاحب عمل واحد كما ينص القانون، وتزداد قيمة المعاش بزيادة سنوات الخدمة.