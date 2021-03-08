أخبار عاجلة

​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري -
محاكمة رانيا يوسف بتهمة سبّ وقذف نزار الفارس.. السبت -
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

سعفان يبحث مع "التأمين الاجتماعي" توفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة

Print
سعفان يبحث مع "التأمين الاجتماعي" توفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة سعفان يبحث مع "التأمين الاجتماعي" توفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

05:33 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- مصراوي:
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة التعاون من أجل خدمة فئة العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، الذي أولى خلال الفترات القليلة الماضية في ظل جائحة كورونا كل الاهتمام لها لتوفير حياة كريمة وتلبية احتياجاتها وشمولها ضمن مظلة التأمين والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل خدمة تلك الفئة.

وأوضح الوزير أن فئة العمالة غير المنتظمة ترتزق أجرها وقوت يومها على فترات متقطعة، ويمكن التعامل معها وتحويلها لعمالة منتظمة إذا ما تم وضع آلية تنظيمية بين الجهات المعنية بخدمتها، مشيرا إلى أنه في إطار ذلك قامت الوزارة بعمل وثيقة تأمين تكافلي على الحياة لتلك الفئة توفر تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه تقدم للعامل غير المنتظم وصغار الصيادين في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تحملت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة تكاليف إصدارها ، لتوفير الأمان لتلك الفئة ولأسرهم.

ولفت الوزير إلى العلاقة الطيبة التي تجمع بين وزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الاجتماعي ، حيث تبلورت في اتفاقيات وبروتوكولات عمل مشتركة ، وموضوعات عمل مشتركة تسهل من عمل القطاع غير الرسمي وتوضح سبل الرقابة على المنشآت في تطبيقها لأحكام القوانين المعمول بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة في تعاملها مع المواطنين تحتاج للاستعلام عن الموقف التأميني للمواطن للتأكد من استحقاق للخدمة من عدمه قبل تقديمها، وكذا متابعة العمال الذين يتم ترشيحهم للعمل بالمنشآت من شمولهم تحت المظلة التأمينية ، كما يمكن متابعة الموقف التأميني.

من جانبه وجه جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي الشكر للوزير على جهود الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون المشترك مع الوزارة في كافة أمور عملها، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين.

وحول الحد الأدنى للمعاش في قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذي بدء العمل به اعتبارا من يناير 2021، أشار رئيس الهيئة إلى أن الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون عند بلوغ سن الـ60 هو 900 جنيه ، لمن قضى مدة 20 عاماً في خدمة صاحب عمل ، أما ما دون هذه الفترة لا يستحق معاش إلا باستكمال المدة، ولا يشترط قضاء المدة لدى صاحب عمل واحد كما ينص القانون، وتزداد قيمة المعاش بزيادة سنوات الخدمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

شبكة عيون الإخبارية