العثور على جثتي طفلين داخل منزلهما بالصف.. والتحريات الأولية: وجبة فاسدة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلين شقيقين متوفيين داخل شقتهما بمنطقة الصف جنوب الجيزة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة الصف، تلقى بلاغاً من غرفة النجدة، بالعثور على جثتي طفلين شقيقين داخل منزلهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وجود جثة طفلين "أ.ح" وشقيقه "و.ح"، وبالمعاينة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الطفلين عثرا عليها متوفيين داخل غرفة نومهما، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرة، والتحريات الأولية أشارت إلى أن تناول مادة أو طعام سام وراء مصرعهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن وجود شبهة جنائية من عدمه.