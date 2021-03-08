أخبار عاجلة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاق بين مؤسسة سلطان الخيرية وشركة "ترتيل" لتوريد أجهزة بلغة "برايل" للمكفوفين

Print
اتفاق بين مؤسسة سلطان الخيرية وشركة "ترتيل" لتوريد أجهزة بلغة "برايل" للمكفوفين اتفاق بين مؤسسة سلطان الخيرية وشركة "ترتيل" لتوريد أجهزة بلغة "برايل" للمكفوفين
تُترجم أحرف القرآن الكريم بشكل متحرك ليسهل عليهم تلاوته

اتفاق بين مؤسسة سلطان الخيرية وشركة

‬أبرمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، اتفاقية مع شركة "ترتيل" للتجارة، يتم بموجبها توريد الشركة لعدد من الأجهزة الإلكترونية المتنقلة قارئة للقرآن الكريم بلغة برايل، حيث ابتكرت الشركة جهاز مصحف إلكتروني للمكفوفين بلغة برايل.

وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام المؤسسة بالأعمال الخيرية عامة ومن ضمنها الأعمال الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعزز الاتفاقية المستهدفات المشتركة للطرفين بتعزيز سبل تحفيظ وقراءة القرآن الكريم لفئة المكفوفين بطريقة برايل.

وقّع الاتفاقية مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، صالح بن إبراهيم الخليفي، ومن جانب الشركة المدير التنفيذي مشعل بن هشام هرساني.

يُذكر أن جهاز قارئ القرآن الكريم للمكفوفين هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع مزايا إضافية تُسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوان، مما يُيسّر على المكفوفين حفظ وتلاوة القرآن الكريم بعد أن كان المكفوفون يعانون من صعوبة في تلاوة القرآن الكريم المطبوع بطريقة برايل في ست مجلدات كبيرة وثقيلة.

ويأتي البرنامج امتداداً لاهتمام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بخدمة هذه الفئة الغالية، حيث أسهمت المؤسسة بتأهيل عدد من الكفاءات البشرية المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البرامج التي نفذتها المؤسسة مع عدد من الجهات التعليمية، بالإضافة إلى دعم المكتبة الناطقة بجهاز ديزي لتحويل الكتاب المقروء إلى منطوق.

كما قامت المؤسسة بدعم نادي الحاسب الآلي للمكفوفين بتدريب أكثر من 62 كفيفاً وكفيفة على الحاسب الآلي، كما تبنت المؤسسة سابقاً العديد من البرامج العلمية والأكاديمية المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقضية الإعاقة، ومن ذلك برنامج دعم الأبحاث العلمية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج دعم المنح التعليمية في مجال دراسة التخصصات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، ودعم المؤتمرات والملتقيات الخاصة وتشجيع كل الجهود المرتبطة بتأهيل المعوقين، ودعم الإصدارات العلمية في مجال الإعاقة وخدمات المعوقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

شبكة عيون الإخبارية