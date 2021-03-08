أخبار عاجلة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الرياض تغلق ألفي منشأة خلال فبراير الماضي

Print
نفذت 137 ألف جولة لضمان الالتزام بالإجراءات

أمانة الرياض تغلق ألفي منشأة خلال فبراير الماضي

نفذت أمانة منطقة الرياض 137,567 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار المستجد.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2,269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.

وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

شبكة عيون الإخبارية