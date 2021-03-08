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ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

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السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

مصراوي Masrawy

03:51 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار إحتفالات والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969، أناب الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدامي القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفي سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم المحافظين ومديري الأمن.​

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