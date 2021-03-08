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عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة لاعان نتائج انتخابات اللجان النوعية

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عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة لاعان نتائج انتخابات اللجان النوعية عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة لاعان نتائج انتخابات اللجان النوعية

مصراوي Masrawy

03:47 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، عقب عودتها للانعقاد لإعلان نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وبدأ المذيع الداخلي للجلسة منذ قليل، إعلان جميع اسماء الفائزين خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

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