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لجنة الاسكان والإدارة المحلية بالشيوخ تتصدران قائمة اللجان النوعية بـ45 برلمانيا

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لجنة الاسكان والإدارة المحلية بالشيوخ تتصدران قائمة اللجان النوعية بـ45 برلمانيا لجنة الاسكان والإدارة المحلية بالشيوخ تتصدران قائمة اللجان النوعية بـ45 برلمانيا

مصراوي Masrawy

03:45 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

تصدرت كل من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قائمة اللجان النوعية من حيث عدد أعضائها وذلك بواقع 45 عضوا، لكل لجنة منهما ويعقبها لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بواقع 31 عضوا.

ووفقا للكشوف، يبلغ عدد أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف 7 أعضاء، ولجنة حقوق الإنسان 20 برلمانيا، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام بواقع 23 برلمانيا، فيما تضم لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة 12 عضوا، وتضم لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة 17 برلمانيا.

وحسب الكشوف، تضم لجنة الصحة والسكان 22 برلمانيا، ولجنة الشباب والرياضة 11 برلمانيا، أما لجنة الزراعة والري فتضم 23 نائبا، ولجنة الدفاع والأمن القومي تضم 21 نائبا، فيما تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 24 نائبا، وتضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 22 نائبا.

وجاءت كشوف العضوية بمجلس الشيوخ، لتكشف عن انضمام 19 برلمانياً إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار علي النحو التالي :-

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