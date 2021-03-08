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مخصب للأرض ومعالج لمياه الصرف.. فوائد واستخدامات الكائنات الحية الدقيقة النافعة " EM"

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مخصب للأرض ومعالج لمياه الصرف.. فوائد واستخدامات الكائنات الحية الدقيقة النافعة " EM" مخصب للأرض ومعالج لمياه الصرف.. فوائد واستخدامات الكائنات الحية الدقيقة النافعة " EM"

مصراوي Masrawy

03:44 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

ليس كل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة من حولنا ضارة ولكن يوجد منها نحو 80 نوعا لها فوائد كثيرة زراعيا وصناعيا.

ووفقا لوحدة إنتاج واستخدام الكائنات الحية الدقيقة النافعة للبيئة (EM - Effective Micro-organisms)، الموجودة بوزارة البيئة، فإن الكائنات الحية الدقيقة النافعة تتمثل في 80 نوعا من الكائنات الدقيقة الموجودة في البيئة الطبيعية وغير المعدلة وراثيا.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إنه يتم استخدامها في تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياه أو الهواء وأهم هذه الأنواع المكونة للمادة هي:

1- بكتريا التمثيل الضوئي Photo trophic bacteria.

2- بكتيريا حامض اللاكتيك Laticacid bacteria.

3- بعض أنواع الخمائر Saccharomyces.spp.

5- أكتينومايسيز Actinomyces.

6- بعض فطريات التخمر ferementative Fungies.

وأوضحت البيئة، الفوائد الاقتصادية والبيئية لاستخدام مادة EM على النحو التالي:

أولا: المجال الزراعي والحيواني:

1- مخصب حيوي قوي للأرض الزراعية والنباتات للحد من استخدام الأسمدة والكيماويات الزراعية.

2- تعمل على زيادة خصوبة التربة الزراعية وتماسك حبيباتها والحفاظ على صفاتها الفيزيقية وبنائها الطبيعي.

3- تعمل على إمداد النباتات بمتطلبات النمو اللازمة لزيادة الإنتاج كما وكيفاً والتبكير فيه.

إفراز المضادات الحيوية المثبطة للميكروبات الضارة بالتربة خاصة بمنطقة الجذور.

4- تعمل على زيادة أوزان حيوانات التسمين عن طريق تحسين كفاءة الهضم ومعدل التمثيل الغذائي لديها.

5- تعمل على زيادة كميات الألبان في حيوانات الحليب.

6- زيادة عدد البيض وصلابته في الدواجن، وزيادة خلفات الأرانب، وتقليل الفاقد في مزارع الأسماك.

7- تحسين الصحة العامة في الإنتاج الحيواني ورفع مناعة الحيوانات ومقاومتها للأمراض الوبائية.

ثانيا: المجال الصناعي والبيئي:

1- معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحسين خصائصها الكيميائية وإعادة استخدام المعالج في ري الأشجار الخشبية.

2- القضاء على الروائح غير المرغوب فيها في مياه الصرف الصحي أو المخلفات العضوية والناشئة عن تخمر الهيدروكربونات.

3- معالجة وتدوير المخلفات العضوية بأنواعها وتحويلها إلى سماد عضوي طبيعي غير ملوث للبيئة.

4- القضاء على مشكلة تلوث الهواء الناشئ عن صرف المخلفات المختلفة.

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