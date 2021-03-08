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شكرى ونظيره اليونانى يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

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شكرى ونظيره اليونانى يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين شكرى ونظيره اليونانى يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

مصراوي Masrawy

03:57 م الإثنين 08 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):

أكد سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، اليوم الاثنين متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة.

وتناول الجانبان خلال مباحثاتها سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على اهتمام بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن. بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وأضاف المٌتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى "شكري" و"ديندياس" ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.

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