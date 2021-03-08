تعهدا بعدم تكرارها.. نص مذكرة دفاع عمر جابر بشأن تنازله عن الدعوى ضد المتهمين بتهديده بالقتل

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

تنازل اللاعب عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، أمام محكمة جنايات الجيزة، عن الدعوى الجنائية والمدنية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عر ظهر اليوم داخل محكمة الجيزة، وحضر اللاعب عمر جابر صحبة شعبان سعيد المحامي، والذي قدم مذكرة، بشأن تنازل اللاعب عن الدعوى المدنية والجنائية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء.

وجاء بمذكرة التنازل أن وقائع الدعوى تلخصت في تهديد المتهم الأول للمجني عليه كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس تمثلت في القتل أو إلحاق الأذى به، بأن أرسل رسائل كتابية له عبر تطبيق الـ"واتس آب"، تضمنت تلك التهديدات، مصحوبة بطلب الامتثال لأمر دفع مبلغ مالي بقدر 13 مليون جنيه مصري، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعمد المتهم إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات_ إبان إتيانه للأفعال محل الاتهام السابق_ بأن عمل على إرسال الرسائل الكتابية المشار بيناها إليه عبر تطبيق الواتساب خاصته، بذلك في إزعاجه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت المذكرة، أن المتهمين هددوا المجني عليه بالقتل وإلحاق الأذى به على النحو المبين بالأوراق.

وقال شعبان سعيد المحامي ودفاع اللاعب عمر جابر في المذكرة التي قدمها لهيئة محكمة جنايات الجيزة، إن موكله المدعى بالحقوق المدنية لم يلجأ لمقاضاة المتهمين إلا بعدما ضاقت به كافة السبل، وقد أصبح الالتجاء لمقاضاة المتهمين هو السبيل الوحيد للخلاص من مضايقتهم، ولكن بعدما تدخل العقلاء وتعهد ذويهم بعدم تكرار ما كان يحدث.

وتابع، أنه بمناسبة الشهر الفضيل فقد قرر المدعى بالحقوق المدنية الحضور للتصالح والتنازل وذلك حرصًا على مستقبل المتهمين، وكذا قرر أن يصفح عنهم جميعًا ويفتح صفحة جديدة، وأن المدعي بالحقوق المدنية لاعب كرة قدم بالمنتخب القومي، المصري ويمثل مصر ولا يرغب في وضع اسمه سوى في صفحات الرياضة والسعي وراء الحصول على جوائز لصالح وطنه الحبيب مصر؛ لذلك فالمدعي بالحقوق المدنية يتنازل ويتصالح عن الدعويين الجنائية والمدنية وذلك من تلقاء نفسه وبمحض إرادته الحرة.