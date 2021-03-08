البرازيل: إعطاء 4ر10 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برازيليا- (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه جرى إعطاء 4ر10 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ469 ألفا و885 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 8ر1 عام لتطعيم 75 بالمئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 265 ألفا و411 حالة.

ومضى قرابة عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.