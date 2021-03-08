أخبار عاجلة

​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري -
محاكمة رانيا يوسف بتهمة سبّ وقذف نزار الفارس.. السبت -
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرازيل: إعطاء 4ر10 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

Print
البرازيل: إعطاء 4ر10 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن البرازيل: إعطاء 4ر10 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

03:40 م الإثنين 08 مارس 2021

برازيليا- (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه جرى إعطاء 4ر10 مليون جرعة من لقاح في البرازيل حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ469 ألفا و885 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 8ر1 عام لتطعيم 75 بالمئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 265 ألفا و411 حالة.

ومضى قرابة عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية