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استقالة مدير بورصة اسطنبول المدان في الولايات المتحدة

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استقالة مدير بورصة اسطنبول المدان في الولايات المتحدة استقالة مدير بورصة اسطنبول المدان في الولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

03:19 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن مصرفي تركي كبير دين في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، استقالته الاثنين من منصب المدير التنفيذي لبورصة اسطنبول، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وكان محمد هكان أتيلا الذي تولى منصب نائب المدير العام لمصرف "هالك بنك"، أدين في 2018 بالتخطيط لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وأطلق سراح أتيلا من السجن في الولايات المتحدة بعدما أمضى عامين خلف القضبان. وعين في أعقاب ذلك مديرا للبورصة في أكتوبر 2019.

واستقال أتيلا "بملء إرادته" وفق ما جاء في بيان لبورصة اسطنبول، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة فدرالية أمريكية في وقت لاحق هذا العام في ستة اتهامات موجهة ل"هالك بنك" تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وخرق عقوبات في 2019.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتهامات مشددا على أن القضية المرفوعة ضد أتيلا ذات "دوافع سياسية".

وتأتي استقالته في وقت تسعى تركيا لبناء علاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يتصل بإردوغان.

والعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي متوترة على خلفية قضية هالك بنك والنزاع في سوريا وقضايا دولية أخرى.

وصندوق الثروة التركي السيادي المالك لبورصة اسطنبول، يخطط وفق تقارير لعملية طرح عام أولي لسندات مشغل البورصة العام المقبل.

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