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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل

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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل

مصراوي Masrawy

02:35 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 24 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 153 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1304 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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