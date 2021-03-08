ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 163 متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات، 60939 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 5328 محكوم عليهم.

ونجحت الحملات في ضبط 251 قضية مخدرات، بإجمالي 275 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.