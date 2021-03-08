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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الداخلية تنتج فيلم تسجيلي "قد المسئولية"

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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الداخلية تنتج فيلم تسجيلي "قد المسئولية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الداخلية تنتج فيلم تسجيلي "قد المسئولية"

مصراوي Masrawy

02:36 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلم تسجيلي بعنوان "قد المسئولية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يرصد حكايات عن الشرطة النسائية وطبيعة العمل الأمني والصعوبات أوجه المساعدة التي يقدموا إلى المواطنين في عملهم .

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رسالة لكل امرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم اليوم الاثنين قائلة ورسالتي لكِ اليوم، كونِ قوية، ناجحة، شجاعة، طموحة، واثقة في ذاتك وقدراتك، قائدة، حازمة وحاسمة، واحلمِ كما شئتِ فأنتِ شريك رئيسي في البناء والتنمية.

وقالت "مايا مرسي" وفي ظل جائحة تحملتِ ظروف وتحديات لم يشهدها العالم منذ عقود، كنتِ القدوة والنموذج في العطاء والتضحية بلا حدود، داخل الأسرة وفي العمل وفي خدمة الوطن.

وأضافت ونحن كمؤسسات وطنية نجدد التزامنها بمواصلة العمل وبكل جد لدعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متساوي في عالم كوفيد 19 .

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مصراوي Masrawy

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