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14 مارس.. نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد دراسية

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14 مارس.. نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد دراسية 14 مارس.. نظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد دراسية

مصراوي Masrawy

02:20 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة السادسة موضوع بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 مارس الجاري، لنظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية بعد أن تقدمت جامعة القاهرة بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة عن نفس العام الدراسي وذات التيرم.

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتهم، والطالبة الكويتية "قماشة سعد ياسين العازمي".

ذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في ، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.

وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجئ بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق.

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