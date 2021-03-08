مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار إلغاء امتحانات 3 طلاب بالثانوية العامة العام الماضي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62، تقريرها القانوني في القضية رقم 14490 لسنة 20 ق، المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء أمور طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كفر الشيخ.

البداية أثناء انعقاد مادة اللغة الإنجليزية يوم 25/6/2020 بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية للبنين على خلفية اتهامهم بأحداث أعمال الشغب والفوضى داخل اللجنة الامتحانية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنين، والتعدي علي ملاحظي اللجنة ومراقب الدور ومحاولة الغش بالإكراه، وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 1501 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطلاب في جميع المواد بالدور الأول للعام الدراسي 2020، وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني في ذات العام واحتساب العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونًا.

وانتهي تقرير هيئة المفوضين إلى المطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه، لأن ما نسب إلى الطلاب بالتحقيقات من جرائم ومخالفات جاء مجملًا دون تحديد دقيق للأفعال التي ارتكبوها داخل اللجنة الامتحانية، والتي تشكل تهديد وترويع للملاحظين من أجل السماح لهم بالغش،

كما أن تحقيقات الشئون القانونية قد أغفلت التحقيق في الواقعة الجوهرية التي وردت ضمن دفاع أقوال الطلاب أنهم فوجئوا أثناء انعقاد امتحان اللغة الإنجليزية بقيام شخص مجهول تابع للوزارة بتصويرهم داخل اللجنة، مما تسبب في هياج الطلاب باللجنة واعتراضهم على فعل التصوير، وهو الأمر الذي أثر على الهدوء والسلام النفسي للطلاب الممتحنين داخل اللجنة.

أضاف التقرير أن هذا الشخص الذي قام بتصوير الطلاب يعتبر فاعل أصيل في جريمة الإخلال بأعمال الامتحانات لعدم قانونية تصوير الطلاب داخل اللجان، كما أن سماح مسئولي اللجنة بدخول شخص من خارج اللجنة بتصوير الطلاب يعتبر مخالفة إهمال في القيام بالإشراف والرقابة على اللجنة، وبالتالي فإن من مصلحتهم إلقاء اللوم على الطلاب.

وانتهى التقرير إلى التوصية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة فيما تضمنه من إلغاء جميع امتحانات الدور الأول في جميع المواد الدراسية وعدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2020، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها إعلان نتيجة الطلاب في جميع المواد، وفق المجموع الذي حصلوا عليه، واعتبارهم ناجحين بامتحان الدور الأول وتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا التي يرغبون في الالتحاق بها، وفق مجموعهم ودرجاتهم بامتحان الدور الأول، وما انتهى إليه تنسيق هذا العام وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام وزير التربية والتعليم بمصروفات الدعوى باعتباره خاسرها.

وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرار العام الماضي، بنقل جميع امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلى مدينة كفر الشيخ بعد الواقعة الشهيرة باتهام طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بالاعتداء على المراقبين والملاحظين والغش الجماعي بالإكراه، والتي أدت إلى صدور قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي عام 2019.