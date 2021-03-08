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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5429 مخالفة مرورية متنوعة

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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5429 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5429 مخالفة مرورية متنوعة

مصراوي Masrawy

02:14 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5429 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1916 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 253 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائي، 50 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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