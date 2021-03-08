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2 مليار و829 مليون جنيه.. التعليم العالي تعلن خطة تطوير جامعة حلوان

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2 مليار و829 مليون جنيه.. التعليم العالي تعلن خطة تطوير جامعة حلوان 2 مليار و829 مليون جنيه.. التعليم العالي تعلن خطة تطوير جامعة حلوان

مصراوي Masrawy

01:38 م الإثنين 08 مارس 2021

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حول المشروعات التنفيذية بجامعة حلوان.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، أفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء جامعة حلوان الأهلية، والانتهاء من بناء وتجهيز وافتتاح مجمع الفنون والثقافة، وأعمال تطوير مستشفي بدر الجامعي، وتطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وتطوير وإنشاء بعض معامل كلية الهندسة بجامعة حلوان.

كما أشار التقرير إلى أنه يجري تحديث بعض معامل كلية الصيدلة، وافتتاح معامل التدريب والتقييم والمحاكاة بكلية التمريض، ومعمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب، وتطوير ملاعب الجامعة، وتطوير وتحديث سبعة مبان بالمدن الجامعية، وتجهيز المدينة الجامعية بالمطرية، وتطوير الحرم الجامعي.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة حلوان تبلغ نحو (2 مليار و 829 مليون جنيه).

وأشاد وزير التعليم العالي، بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات بجامعة حلوان، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية، من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى فروع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.​

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