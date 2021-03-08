ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 7 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بحي عين شمس.

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بعقار بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك إثنين من المتهمين، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2متر بعمق 10 متر - وأدوات تنقيب).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.