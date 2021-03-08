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ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

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ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

مصراوي Masrawy

01:53 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال 4 مواطنين بمحافظة القليوبية، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهم بها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بقيام مسئولي شركة للسفريات بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهم بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وإعطائهم عقود عمل وهمية، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة المركز وكراً لممارسة نشاطه المؤثم، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن الشركة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها وبحوزته (جواز سفر بإسم أحد الأشخاص - 12عقد عمل لإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة - 24 سمة دخول لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - مجموعة كبيرة من العقود وطلبات التوظيف بأسماء أشخاص مختلفة - دفاتر ايصال استلام نقدية - جهاز كمبيوتر بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي على مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لمستندات خاصة براغبي السفر للخارج بأسماء مختلفة - طابعة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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