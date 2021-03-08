إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

لبى قطاع الأحوال المدنية إلتماس عدد من الحالات الإنسانية لـ(كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.