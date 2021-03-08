بزعم استثمارها .. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عامل؛ لاستيلائه على أموال 4 أشخاص بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.